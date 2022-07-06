«Тинькофф» стал провайдером для денежных переводов за рубеж через СБП

Как пишет РБК со ссылкой на представителя банка, «Тиньков» уже провел первый денежный перевод на 1 тысячу рублей от клиента российского банка «Хайс» в киргизский MBANK. Оба банка являются мобильными. Операции проходят внутри Системы быстрых платежей в рублях с последующей конвертацией в национальную валюту на стороне банка-получателя. Платежная система SWIFT и ее российский аналог Система передачи финансовых сообщений (СПФС) в операции не участвуют.

«Банк-провайдер берет на себя функции соединения и перевода платежа, в том числе с учетом всех стандартов, но используя идентификаторы и инфраструктуру СБП», — объясняет руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.

Список банков, куда можно будет отправить перевод, размер комиссии для клиентов и сроки полноценного запуска сервиса в «Тинькофф» и Банке России не назвали. Известно только, что в дальнейшем, помимо Киргизии, банк планирует дать доступ к переводам через СБП в другие страны Евразийского экономического союза — Армению, Беларусь и Казахстан, а также страны ближнего зарубежья. Переводы из зарубежных банков в Россию планируют запустить к концу 2022 года.