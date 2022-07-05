Россияне оформили рекордное за последние 10 лет число банковских карт

По итогам первого квартала 2022 года россияне оформили 12 миллионов банковских карт. Такой прирост «пластика» максимален за последние 10 лет.
Как следует из статистического бюллетеня Банка России, по итогам первого квартала 2022 года число эмитированных банковских карт в России выросло на 12 миллионов — до 341 миллиона. Это максимальный прирост за последние 10 лет — в 2012 году он составил 30,1 миллиона новых банковских карт. Выросло и число «пластика» в использовании — карт, по которым была проведена хотя бы одна операция за три месяца — на 5,8 миллиона, до 237,3 миллиона штук.
Представители крупнейших банков, а также финансовые аналитики, опрошенные «Известиями», рост спроса на пластиковые карты связывают с уходом из России Visa и Mastercard. Клиенты стали активно оформлять карты отечественной платежной системы «Мир» — такой пластик на сегодняшний день занимает почти всю эмиссию. В банке «Открытие», в свою очередь, связывают спрос с опасениями клиентов касательного того, что пластиковые карты станут менее доступными на фоне санкций.
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