Россияне оформили рекордное за последние 10 лет число банковских карт

Как следует из статистического бюллетеня Банка России, по итогам первого квартала 2022 года число эмитированных банковских карт в России выросло на 12 миллионов — до 341 миллиона. Это максимальный прирост за последние 10 лет — в 2012 году он составил 30,1 миллиона новых банковских карт. Выросло и число «пластика» в использовании — карт, по которым была проведена хотя бы одна операция за три месяца — на 5,8 миллиона, до 237,3 миллиона штук.

Представители крупнейших банков, а также финансовые аналитики, опрошенные «Известиями», рост спроса на пластиковые карты связывают с уходом из России Visa и Mastercard. Клиенты стали активно оформлять карты отечественной платежной системы «Мир» — такой пластик на сегодняшний день занимает почти всю эмиссию. В банке «Открытие», в свою очередь, связывают спрос с опасениями клиентов касательного того, что пластиковые карты станут менее доступными на фоне санкций.