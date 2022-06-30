Аналитики: в 2023 году доллар будет стоить от 74 до 93 рублей — в зависимости от доли экспорта российской нефти в ЕС

Как сказано в прогнозе экономистов «Ренессанс Капитала», которые приводит РБК, курс рубля будет зависеть от того, получится ли перенаправить нефтяные поставки из ЕС в другие страны. Аналитики высчитывают курс рубля из консенсус-прогноза цены на нефть — 100 долларов за баррель нефти марки Brent, 70 долларов за баррель российской марки нефти Urals.

Эксперты спрогнозировали три сценария развития событий в 2023 году. В худшем случае средний курс рубля будет 93 рубля за доллар. Такая цифра выйдет, если заместить европейские поставки нефти не получится. Если получится поставить на другие рынки только половину нефти, то курс российской валюты составит 83 рубля за доллар. При самом оптимистичном сценарии курс задержится на 74 рублях за доллар. Но в этом случае российским поставщикам удастся перераспределить 100% европейской нефти.

Аналитики считают, что главным моментом в перераспределении глобальных нефтяных потоков является позиция ОПЕК. Полное замещение российского экспорта в ЕС возможно только за счет переориентации поставок ОПЕК с азиатских рынков в Евросоюз. Как пишут эксперты в обзоре, в случае наращивания мировой добычи или увеличения экспорта американской нефти в ЕС полного замещения не произойдет. В ОПЕК входят крупнейшие нефтедобывающие страны, в том числе Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и Иран.