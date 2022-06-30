Как пишет РБК со ссылкой на исследование hh.ru, 77% россиян не хватает зарплаты на удовлетворите основных потребностей. 39% из них испытывают недостаток денежных средств, а 38% — с трудом сводят концы с концами. Наибольшая доля тех, кому не хватает заработанного на покрытие основных нужд, оказалась среди рабочих (60%), медиков и госслужащих (по 51%). Недостаток средств сильнее других ощущают жители Томской (77%), Ленинградской (52%) и Ростовской (51%) областей, а также жители Пермского края.

Хватает заработанных средств в основном IT-специалистам — об этом заявили 43% из них, работникам сферы добычи сырья (41%) и высшему менеджменту компаний (37%). Распределяя по регионам, зарплаты чаще всего хватает жителям Калининградской области и Москвы (по 29%).

Самой большой статьей расходов россияне в целом считают продукты питания — об этом говорят 47% опрошенных. На втором месте по тратам аренда жилья или ипотека (35%), на третьем — оплата ЖКХ (25%). 22% респондентов включают в свои основные статьи расходов выплату не ипотечных кредитов, 17% — траты на детей, 11% — траты на автомобиль или транспорт.

Чтобы увеличить свои доходы, россияне ищут новую работу с более высокой зарплатой — так поступают 73% опрошенных. Другие осваивают новые навыки (54%), ищут подработку (36%), пытаются добиться повышения на текущей работе (24%) или стараются создать пассивный доход за счет инвестиций (16%).