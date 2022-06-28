18+
  • Образ жизни
  • Деньги
  • News
Деньги

Российские банки обяжут подтверждать электронную почту клиентов

Поделиться:

Банки обяжут подтверждать электронную почту своих клиентов. Это необходимо для отправки уведомлений и выписок о банковских операциях, сообщает Центробанк.

Ultraskrip / Shutterstock.com

В указании регулятора сказано, что кредитные организации должны будут проводить идентифицикацию устройства клиентов при выполнении банковских операций с использованием удаленного доступа. Если операции проводят через мобильное приложение, то банки обяжут проверять телефонный номер клиента на основе анализа характера, параметров и объема совершаемых операций.

Помимо этого, кредитные организации должны будут предоставлять Банку России информацию о мерах по защите данных. Эти меры вступят в силу с 1 октября 2022 года.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: