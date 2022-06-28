Российские банки обяжут подтверждать электронную почту клиентов

В указании регулятора сказано, что кредитные организации должны будут проводить идентифицикацию устройства клиентов при выполнении банковских операций с использованием удаленного доступа. Если операции проводят через мобильное приложение, то банки обяжут проверять телефонный номер клиента на основе анализа характера, параметров и объема совершаемых операций.

Помимо этого, кредитные организации должны будут предоставлять Банку России информацию о мерах по защите данных. Эти меры вступят в силу с 1 октября 2022 года.