Сбер введет комиссию за перевод денег на карты других банков с июля

К примеру, комиссию будут взимать, если клиент через приложение другого банка переводит деньги со счета в «Сбере».

Для счетов в иностранной валюте этот платеж будут пересчитывать по курсу банка в валюту счета. Минимальная сумма комиссии будет составлять 1 доллар или 1 евро, максимальная — 3 доллара или 3 евро.

«В Сбербанке долгое время операции по выводу средств на карты других банков в сторонних приложениях проводились бесплатно. Мы доработали множество наших сервисов и продуктов, которые полностью закрывают все потребности клиентов. Сейчас мы приводим тарификацию по этим операциям в соответствие с практикой других банков, которые давно ограничили такие переводы комиссией», — сообщил РБК представитель Сбера.

Без комиссии остаются переводы через «Сбербанк Онлайн» до 50 тысяч рублей в месяц и переводы до 100 тысяч рублей в месяц через СБП.