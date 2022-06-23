ЦБ: россияне стали чаще пользоваться наличными деньгами

В документе отмечают, что около трети жителей России оплачивают товары и услуги наличными. Этот показатель сохраняется с 2018 года. Порядка 61% опрошенных сообщили, что сложно представляют свою жизнь без наличных. Такая же доля респондентов признались, что с трудом отказались бы от безналичных средств платежа.

Посетители магазинов чаще отдают предпочтения банковским картам при расчете, однако в случае небольших розничных ларьков доля наличной оплаты составляет 66%. Около 68% россиян носят с собой монеты на сумму от 10 до 150 рублей. При этом, если посчитать банкноты в кошельке, то у 70% опрошенных насчитывается более 500 рублей.

В прошлом году по подсчету регулятора жители страны снимали деньги в банкомате в среднем пять раз в месяц. 45% опрошенных забирали наличные деньги на случай невозможности безналичной оплаты, 43% – для повседневных расчетов, 19% – для передачи другому лицу, 9% – с целью сбережения и 5% – для перевода в другой банк.

В исследовании также сказано, что в прошлом году у 82% опрошенных была банковская карта, у 45% из было несколько, 62% граждан пользуются функцией бесконтактной оплаты, 28% платят с помощью смартфонов.