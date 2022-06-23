Доля срочных займов «до зарплаты» обогнала показатели начала пандемии

Такие данные получили исследователи финансовой онлайн-платформы Webbankir, пишет «Коммерсантъ». Увеличение числа заявок на «срочные цели» зафиксировали и в Moneyman: в мае 2022 года этот показатель вырос на 2,5 п.п. по сравнению с маем 2020 года.

По данным Национального бюро кредитных историй, в мае 2022 года выдали 2,38 млн подобных займов (до 30 000 рублей и сроком до 30 дней) на сумму 21,59 млрд рублей. Это максимум с декабря прошлого года и на 16% больше прошлогодних показателей. По информации ЦБ, в январе-марте в России через микрозаймы получили 175 млрд рублей.

По словам гендиректора Webbankir Андрея Пономарева, повышенный спрос к срочным займам «до зарплаты» обусловлен высокой инфляцией: зарплата не успевает расти вслед за повышением цен на продовольственные товары.

Операционный директор ГК Eqvanta Иван Меринов считает, что в рамках займов «до зарплаты» клиенты «запрашивают немаленькие суммы». Это, в том числе, может быть связано с ограничением банковского кредитования и сокращением POS-кредитов.