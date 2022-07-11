Почему увольнения в кризис могут только разрушить вашу компанию: авторы Harvard Business Review — об оптимизации бизнеса

Масштабы увольнений стабильно растут с 1970-х годов. Согласно данным, которые приводит профессор социологии Университета Макмастера Арт Будрос, в 1979 году менее 5% компаний из списка Fortune 100 прибегали к сокращению штата, а в 1994-м — почти 45%. Исследование 2000 американских компаний, проведенное McKinsey, показывает, что с 2008 по 2011 год (в период рецессии и после нее) число таких компаний составило уже 65%. Сегодня сокращения стали типичной реакцией руководства на неопределенность будущего, связанную с быстрым развитием технологий, неустойчивостью рынков и усилением конкуренции.

Однако другие данные по сокращениям должны заставить компании задуматься.

В 2012 году, проанализировав 20 исследований компаний, которые прибегали к сокращению персонала, Дипак Датта из Техасского университета в Арлингтоне обнаружил, что эти сокращения оказали нейтральный или негативный эффект на цены акций в последующие дни. Датта также показал, что после сокращений в большинстве компаний наблюдалось падение прибыльности, а другие исследования говорят о том, что негативное влияние на прибыли сохраняется на протяжении трех лет. Команда исследователей из Обернского университета, Университета Бэйлора и Университета Теннесси обнаружила, что компании, проводящие сокращения, в два раза чаще становятся банкротами, чем те, кто этого не делает.