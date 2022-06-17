Клиенты «Тинькофф» возмутились новыми правилами обслуживания SWIFT-переводов

Клиенты банка «Тинькофф» возмутились новыми условиями обслуживания SWIFT-переводов. Финансовая организация забирает весь перевод, если он был меньше 200 у.е., в качестве комиссии. В соцсетях банк критикуют банк за резкие изменения без предупреждений.
Накануне банк «Тинькофф» повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до 20 тысяч долларов. Помимо этого, финансовая организация ввела комиссию за входящие переводы в евро, фунтах и долларах — 3% от суммы, но не менее 200 у.е.
Однако, если сумма переводы меньше обозначенной суммы, то банк заберет себе все, а перевести меньше 20 тысяч клиент просто не сможет.
Кроме того, пользователи высказали недовольство банком: он объявил о новых правилах день в день. Так что теперь клиенты не могут перевести необходимое количество денег заграницу. Многие посчитали, что их валютные сбережения оказались заблокированы: менее 20 тысяч долларов вывести нельзя, снять в банкомате тоже.
Представители банка в твиттере попытались ответить клиентам по поводу нововведений. Когда пользователи спрашивали о комиссиях, им отвечали, что при переводе 150 долларов действительно заберут всю сумму и «надеялись на понимание».
Тинькофф объясняет ситуацию со SWIFT-переводами вынужденной мерой и не будет взимать комиссию за переводы, отправленные до 16 июня и еще не дошедшие до клиентов, говорится в сообщении компании.
«Мы знаем, что некоторые наши клиенты ждут поступлений, отправленных на этой неделе до введения новых условий. Мы не будем взимать комиссию за переводы, отправленные до 16 июня и еще не дошедшие до клиентов. Все новые SWIFT-платежи будут совершаться по новым правилам. Это вынужденная мера, на которую мы идём в ситуации увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения числа обрабатываемых ими SWIFT-платежей», —заявили в кредитной организации.
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