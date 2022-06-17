Клиенты «Тинькофф» возмутились новыми правилами обслуживания SWIFT-переводов

Накануне банк «Тинькофф» повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до 20 тысяч долларов. Помимо этого, финансовая организация ввела комиссию за входящие переводы в евро, фунтах и долларах — 3% от суммы, но не менее 200 у.е.

Однако, если сумма переводы меньше обозначенной суммы, то банк заберет себе все, а перевести меньше 20 тысяч клиент просто не сможет.

Кроме того, пользователи высказали недовольство банком: он объявил о новых правилах день в день. Так что теперь клиенты не могут перевести необходимое количество денег заграницу. Многие посчитали, что их валютные сбережения оказались заблокированы: менее 20 тысяч долларов вывести нельзя, снять в банкомате тоже.

Представители банка в твиттере попытались ответить клиентам по поводу нововведений. Когда пользователи спрашивали о комиссиях, им отвечали, что при переводе 150 долларов действительно заберут всю сумму и «надеялись на понимание».