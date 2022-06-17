ВТБ планирует запустит онлайн-банк в Telegram

«Мы видим, что привычки клиентов меняются — они больше времени стали проводить в Telegram и социальных сетях, пользуются такими сервисами как точкой входа в цифровое пространство вместо браузера. Поэтому мы предложим клиентам полноценный онлайн-банк в Telegram, дав возможность удобно и безопасно делать платежи, переводы, просматривать баланс и оформлять продукты», — рассказал Островский.

Цифровой банк хотят запустить на базе существующего чат-бота ВТБ в Telegram. Новый сервис поможет проверять баланс, получать информацию о продуктах банка, проводить переводы и оплату. В дальнейшем его функционал планируют расширить до полноценного мобильного приложения.

В цифровом банке от пользователей попросят пройти авторизацию в мессенджере, как при входе в «ВТБ онлайн». Похожая система действует в чат-боте МТБ банка: он перенаправляет клиента на сайт банка, где нужно ввести свои данные. А после проверки данных клиент сможет выбрать операцию и провести ее в мессенджере.