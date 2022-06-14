Госдума одобрила запрет на использование цифровых активов для платежей в России

Из текста законопроекта следует, что будет запрещена передача или прием цифровых финансовых активов в качестве встречного представления за товары, услуги или работы и в качестве других способов оплаты. Ограничения могут снять при наличии случаев, предусмотренных федеральными законами, указано в тексте документа.

Автором документа выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В пояснительной записке отмечается, что на данный момент сейчас законодательство не предусматривает прямого запрета на использование ЦФА и УЦП в качестве средства платежа, а перечень сделок, предметом которого являются цифровые финансовые активы, — открытый.

По его мнению, существует риск использования цифровых активов для расчетов. От операторов обмена ЦФА потребуют отказывать в обеспечении заключения сделок при нарушении установленных запретов.

В пояснительной записке также говорится, что законопроект создан «в целях повышения инвестиционной привлекательности использования цифровых прав бизнесом». Согласно документу, операторов платформ, на которых выпускаются цифровые финансовые активы, приравнивают к субъектам национальной платежной системы. Этих операторов внесут в реестр Банка России для контроля, регулятор в свою очередь будет осуществлять надзор и в случае необходимости применять меры воздействия.