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Минфин предложил блокировать всю цепочку счетов при мошеннических списаниях

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Минфин России внес в правительство законопроект, в котором предлагается блокировать цепочки счетов при мошеннических списаниях с банковских карт, сообщает пресс-служба министерства.

Shutterstock.com

В законопроекте говорится, что Центробанк и МВД смогут оперативно обмениваться данными с помощью автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ, занимающейся сбором и обработкой информации о компьютерных атаках.

«МВД будет передавать Банку России информацию о действиях, связанных с попытками перевода денег без согласия клиента. Банк России, в свою очередь, будет передавать МВД сведения, содержащиеся в базе данных о попытках совершения противоправных операций. Это касается в том числе информации о всей цепочке транзакций, которая станет основой для проведения оперативно-разыскных мероприятий», — поясняют в пресс-службе ведомства.

В Минфине подчеркивают, что после массовой блокировки цепочек счетов такие виды мошенничества потеряют экономическую целесообразность.

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