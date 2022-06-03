Минфин предложил блокировать всю цепочку счетов при мошеннических списаниях

В законопроекте говорится, что Центробанк и МВД смогут оперативно обмениваться данными с помощью автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ, занимающейся сбором и обработкой информации о компьютерных атаках.

«МВД будет передавать Банку России информацию о действиях, связанных с попытками перевода денег без согласия клиента. Банк России, в свою очередь, будет передавать МВД сведения, содержащиеся в базе данных о попытках совершения противоправных операций. Это касается в том числе информации о всей цепочке транзакций, которая станет основой для проведения оперативно-разыскных мероприятий», — поясняют в пресс-службе ведомства.

В Минфине подчеркивают, что после массовой блокировки цепочек счетов такие виды мошенничества потеряют экономическую целесообразность.