Исследование: около 40% россиян перешли на наличные после отключения Apple Pay и Google Pay

Также в исследовании аналитического центра НАФИ говорится, что 96% владельцев iPhone после отключения Apple Pay перешли на оплату покупок банковской картой, еще 4% опрошенных купили смартфон на Android и продолжили пользоваться бесконтактной оплатой при покупках.

Из тех, кто раньше использовал Google Pay, 63% перешли на оплату картами. 31% респондентов стали пользоваться Mir Pay, 7% опрошенных начали оплачивать покупки с помощью Samsung Pay, еще 5% нашли другие методы оплаты.

Как показал опрос, россияне стали чаще отдавать предпочтение наличному расчету. В начале квартала эта цифра доходила до 39%, то к началу апреля доля платежей наличными увеличилась до 42%.

Несмотря на это, в России разрабатывают аналоги Apple Pay и Google Pay. В частности, Mir Pay уже доступен клиентам 96 банков. А первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала, что уже этим летом банки должны подключиться к сервису «СБПэй».