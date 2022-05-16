ЦБ предложил на два дня «замораживать» зачисление денег на счета мошенников

Информация о мошеннических счетах есть в базе данных ЦБ, которую могут предоставить банкам.

«Мы предлагаем ввести некий «период охлаждения», который позволит сохранить и не переводить деньги мошенникам. В настоящее время по закону операция должна быть совершена в течение трех рабочих дней. Таким образом банки не нарушают права наших граждан», — сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Он уточнил, что регулятор ведет базу о случаях и попытках перевода денег без согласия клиентов. В ней есть сведения о счетах, которые мошенники используют для вывода и снятия похищенных денег.

Предполагается, что механизм будет действовать следующим образом: если банк-отправитель платежа получил информацию из базы, но все-равно совершил перевод, он должен будет в течение двух дней вернуть клиенту похищенные деньги. Также предлагается обязать банк-плательщик «замораживать» на два дня приостанавливать зачисления на счет из «мошеннического» списка.