Bloomberg назвал российский рубль самой эффективной мировой валютой в 2022 году

Аналитики агентства отметили, что с начала года курс рубля по отношению к доллару США вырос более чем на 11%. Таким образом, российские деньги стали лидером среди 31 основной валюты, которую отслеживает издание. Помимо этого, на международном валютном рынке курс рубля увеличился еще больше — на 12%.

Также в Bloomberg пояснили, что рубль смог укрепиться благодаря мерам поддержки правительства России, которые начали действовать после введения западных санкций. Также на стабилизацию российской валюты повлияло и то, что Москва обязала экспортеров продавать иностранную валюту и оплачивать газ в рублях.

Однако эксперты считают, что укрепление рубля не заслуживает доверия. Многие трейдеры перестали торговать российской валютой из-за расхождения ее цены «на мониторе» и в реальности.