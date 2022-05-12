«Лукойл» договорился о покупке «дочки» Shell и сети АЗС в России

Отмечается, что соглашение подписано с дочерними структурами Shell о приобретении 100% доли в ООО «Шелл Нефть». На данный момент под контролем иностранной компании находятся 411 АЗС в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России и производство смазочных материалов в Тверской области. Сейчас сделка проходит согласование в Федеральной антимонопольной службе.

«Приобретение высококачественного бизнеса компании Shell в России полностью соответствует стратегии «Лукойла» по развитию приоритетных каналов сбыта, включая розничную сеть, а также развитию бизнеса смазочных материалов», — сообщил вице-президент по реализации нефтепродуктов компании Максим Дондэ.

Директор сегмента Даунстрим Shell Хайберт Вигевено заявил, что более 350 сотрудников компании сохранят рабочие места.