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«Лукойл» договорился о покупке «дочки» Shell и сети АЗС в России

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Российская нефтяная компания «Лукойл» договорилась о покупке российской «дочки» британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell, которая владеет в России сетью заправок и заводом смазочных материалов. Об этом говорится в пресс-релизе «Лукойла».

FotograFFF / Shutterstock.com

Отмечается, что соглашение подписано с дочерними структурами Shell о приобретении 100% доли в ООО «Шелл Нефть». На данный момент под контролем иностранной компании находятся 411 АЗС в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России и производство смазочных материалов в Тверской области. Сейчас сделка проходит согласование в Федеральной антимонопольной службе.

«Приобретение высококачественного бизнеса компании Shell в России полностью соответствует стратегии «Лукойла» по развитию приоритетных каналов сбыта, включая розничную сеть, а также развитию бизнеса смазочных материалов», — сообщил вице-президент по реализации нефтепродуктов компании Максим Дондэ.

Директор сегмента Даунстрим Shell Хайберт Вигевено заявил, что более 350 сотрудников компании сохранят рабочие места.

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