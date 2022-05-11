Петербург обогнал Москву по приросту налоговых поступлений в бюджет

Основной прирост налоговых сборов обеспечили за счет ключевых нефтегазовых регионов страны — Ханты-Мансийского (+365,5 млрд руб. по сравнению с мартом предыдущего года) и Ямало-Ненецкого автономных округов (+137,7 млрд руб.). Также в первую пятерку по приросту налоговых платежей в федеральный бюджет вошли Петербург (+73,6 млрд руб.), Кемеровская область (+58,1 млрд руб.), Пермский край (+44,5 млрд руб.).

А Москва стала первой из 18 регионов, в которых налоговые поступления в марте снижались. Столица принесла бюджету на 25,3 млрд руб. меньше. Также ощутимо сократились сборы налогов в Калужской (11,4 млрд руб.) и Калининградской областях (5,8 млрд руб.). Однако по совокупным налоговым сборам в федеральный и региональный бюджеты лидерство в марте досталось ХМАО (652,3 млрд рублей) и Москве (651,8 млрд рублей).

Отмечается, что за первый квартал 2022 года налоговые поступления увеличились на 38,8% — до 8,27 трлн руб. (5,96 трлн руб.— в 2021 году). Больше всего дохода в казну принес налог на прибыль — 34,4%, или 1,42 трлн руб. Следом идут налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — 23,9%, или 983 млрд руб., «внутренний» НДС — 19,8%, или 812 млрд руб., НДФЛ — 11,1%, или 458 млрд руб., и налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) — 5,5%, или 226 млрд руб.