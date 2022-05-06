Центробанк раскрыл четыре «популярные» мошеннические схемы

Сейчас Центробанк опубликовал четыре самых популярных у злоумышленников схемы обмана. Мошенники предлагают проверить данные счета на предмет утечки. Таким образом жертва сама введет все финансовые данные на поддельный сайт, с которого потом можно будет легко украсть деньги. ЦБ посоветовал никогда не вводить данные счетов или карт и персональные данные на сомнительных сайтах и не переходить по ссылкам из сомнительных SMS-сообщений и писем.

Еще один способ: злоумышленники представляются сотрудниками банков и предупреждают о дефиците наличных и валюты. После этого людям предлагают перевести деньги на «специальный счет». Однако, чтобы его открыть потребуются данные реальной банковской карты и код из SMS-сообщения. Такой способ открывает доступ к счету жертвы, с которой можно украсть деньги. Регулятор предлагает в таких случаях немедленно прекращать такие разговоры. А если остались вопросы, то самостоятельно перезвонить в банк. Их сотрудники никогда не спрашивают данные карт, подчеркнул ЦБ.

В третьем распространенном способе мошенники предлагают перевести деньги клиента на «безопасный» счет в ЦБ, который на самом деле принадлежит похитителям. Чтобы усыпить бдительность, злоумышленники могут сами рекомендовать не раскрывать финансовые данные. ЦБ предупредил, что он не работает с физлицами как клиентами и не звонит россиянам.

Последний «популярный» у мошенников способ — запугивание кредитом. Неизвестные звонят предупредить, что на клиента или его родственников пытаются оформить кредит, затем перезванивают и представляются сотрудниками службы безопасности банка, правоохранительных органов или Банка России. Жертву убеждают оформить «встречный» кредит на ту же сумму и перевести деньги на счет мошенников, дабы таким образом можно помешать мошенникам оформить первый кредит. В регуляторе объяснили, что банки и бюро кредитных историй не предупреждают граждан об изменениях в кредитной истории по телефону.

В ЦБ посоветовали сразу же заблокировать скомпрометированную банковскую карту. Если из-за действий мошенников с карты списали деньги, необходимо в течение суток написать заявление в банк о несогласии с операцией и заявление в полицию о хищении денег. Банк при этом не обязан возвращать похищенные средства, если человек сам перевел деньги либо предоставил злоумышленникам банковские данные.