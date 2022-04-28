Аналитики Всемирного банка спрогнозировали небывалый за последние 50 лет ценовой кризис

В новом обзоре рынков сырья (Commodity Market Outlook) говорится, что несмотря на дальнейшее снижение цен на почти все виды товаров в 2023-2024 годах, стоимость товаров и сырья все равно будет выше средних пятилетних значений.

Эксперты считают, что последствия ситуации на территории Украины и проблемы с энергоносителями могут быть более длительными, чем в предыдущие кризисы. Также аналитики предрекают среднегодовую цену нефти марки Brent в 2022 году на уровне 100 долларов за баррель. В текущем году стоимость вырастет на 42%, а в 2023 году цена опустится до 92 долларов за баррель.

Также в отчете ВБ сказано, что увеличение количества санкций ЕС в отношении России может привести к серьезным перебоям на нефтяном рынке. Подобный прогноз ранее делал МВФ.

В условиях недостатка ископаемого топлива переход на источники чистой энергии логичен, но он в данных условиях нехватки сырья откладывается. Это объясняется стремительным ростом цен на необходимый для альтернативной энергетики алюминий и никель — в 2022 году они подорожают на 37% и 51% соответственно.

Но подорожали не только алюминий и никель. В целом цены на металлы в этом году вырастут на 16%. Отмечается, что больше всех поднимутся в стоимости неблагородные металлы (включая железо, никель, алюминий, медь) — более чем на 22%, а драгоценные (включая золото, серебро, платину) — только на 3%.

Рост цен на газ (в Европе — на 111%) влияет и на подорожание удобрений. Аналитики готовятся к скачку цены почти до 70%. Это в свою очередь повлияет и на ценообразование сельхозпродукции. Цены на продовольствие также вырастут почти на 23%, на пшеницу — более чем на 40%. Сильнее всего подорожает пальмовое масло — более чем на 45%.

Однако уже в 2023 году цены на продовольствие снизятся более чем на 10% — из-за увеличения поставок пшеницы из Аргентины, Бразилии и США. При этом достаточно высокие цены на удобрения может сказаться на производстве продовольственных товаров.

Помимо этого, эксперты Всемирного банка предостерегают, что политика стран о снижении налогов и выделении субсидий вместо долгосрочных мер может только усугубить ситуацию. А перестройка логистики приведет к продолжительной инфляции.