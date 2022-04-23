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Деньги

ЦБ предложил банкам возвращать украденные мошенниками деньги в течение 30 дней

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Центральный банк России собирается установить для кредитных организаций обязательный срок возврата денежных средств, которые были украдены мошенниками. Согласно поправкам в  Федеральный закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», средства должны быть возвращены за 30 дней. Об этом пишет РБК, который ознакомился с документом.

Tanya Antusenok/ Shutterstock

По данным издания, такие планы подтвердил представитель ЦБ. Сейчас закон не устанавливает сроки, в течение которых банки обязуются возмещать клиентам похищенные злоумышленниками средства. «Банк России предлагает установить сроки такого возмещения. Это необходимо для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов», — отметил собеседник РБК.

В настоящее время Банк России совместно с участниками рынка и экспертами разрабатывает механизм возврата гражданам средств, похищенных мошенниками.

При этом, по словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, изначально ЦБ хотел установить срок возврата в течение нескольких дней, однако представители банков выступили против. Этого времени недостаточно, чтобы проверить, действительно ли перевод мошеннический или клиент пытается обмануть банк, добавил Войлуков.

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