ЦБ предложил банкам возвращать украденные мошенниками деньги в течение 30 дней

По данным издания, такие планы подтвердил представитель ЦБ. Сейчас закон не устанавливает сроки, в течение которых банки обязуются возмещать клиентам похищенные злоумышленниками средства. «Банк России предлагает установить сроки такого возмещения. Это необходимо для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов», — отметил собеседник РБК.

В настоящее время Банк России совместно с участниками рынка и экспертами разрабатывает механизм возврата гражданам средств, похищенных мошенниками.

При этом, по словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, изначально ЦБ хотел установить срок возврата в течение нескольких дней, однако представители банков выступили против. Этого времени недостаточно, чтобы проверить, действительно ли перевод мошеннический или клиент пытается обмануть банк, добавил Войлуков.