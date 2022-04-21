Кто из российских миллиардеров потерял больше всего денег за последний год? В рейтинге Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, потерявших больше всего денег за последний год. От Алексея Мордашова до Романа Абрамовича — приводим список.
В общей сложности 10 участников списка Forbes, чьи состояния за год сократились сильнее всего, потеряли 108,5 миллиарда долларов. Число миллиардеров сократилось с 123 до 88, тогда как, по предварительным оценкам журнала, в 2022 году оно должно было вырасти. Суммарное состояние российских миллиардеров снизилось с 606 до 353 миллиардов долларов.
Кто из российских миллиардеров потерял больше всего денег за последний год?
- Алексей Мордашов, председатель совета директоров ПАО «Северсталь» — потерял 15,9 миллиарда долларов. Состояние в 2022 году — 13,2 миллиарда долларов.
- Вагит Алекперов, президент НК «Лукойл» — потерял 14,4 миллиарда долларов. Состояние в 2022 году — 10,5 миллиарда.
- Сулейман Керимов, член Совета Федерации — потерял 11,4 миллиарда долларов. Состояние в 2022 году — 4,4 миллиарда.
- Татьяна Бакальчук, генеральный директор Wildberries — потеряла 10,9 миллиарда долларов. Состояние в 2022 году — 2,1 миллиарда.
- Леонид Михельсон, председатель правления ПАО «Новатэк» — потерял 10,9 миллиарда долларов. Состояние в 2022 году — 14 миллиардов.
- Геннадий Тимченко, председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги — потерял 10,7 миллиарда долларов. Состояние в 2022 году — 11,3 миллиарда.
- Владимир Потанин, президент холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский никель» — потерял 9,7 миллиарда долларов. Состояние в 2022 году — 17,3 миллиарда.
- Денис Свердлов, основатель и генеральный директор Arrival — потерял 9,2 миллиарда долларов. Состояние в 2022 году — 1,4 миллиарда.
- Владимир Лисин, председатель совета директоров НЛМК — потерял 7,8 миллиарда долларов. Состояние в 2022 году — 18,4 миллиарда.
- Роман Абрамович, основной владелец инвестиционной компании Millhouse — потерял 7,6 миллиарда долларов. Состояние в 2022 году — 14,5 миллиарда долларов.
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