Кто из российских миллиардеров потерял больше всего денег за последний год? В рейтинге Forbes

В общей сложности 10 участников списка Forbes, чьи состояния за год сократились сильнее всего, потеряли 108,5 миллиарда долларов. Число миллиардеров сократилось с 123 до 88, тогда как, по предварительным оценкам журнала, в 2022 году оно должно было вырасти. Суммарное состояние российских миллиардеров снизилось с 606 до 353 миллиардов долларов.

Кто из российских миллиардеров потерял больше всего денег за последний год?