Структурная перестройка экономики и возможности для бизнеса: главное из выступления главы ЦБ Набиуллиной

Об изменениях в экономике: «Структура экономики — это экономические связи: рынки сбыта, география экспорта и импорта, объем производства, который определяется внешним и внутренним спросом, доля в экономике разных отраслей, степень локализации производств, уровень включенности в международные экономические цепочки, распределение рабочей силы по секторам и спрос на специалистов определенных специальностей, уровень технологичности производственных процессов и так далее. Практически все это должно претерпеть изменения».

О том, для чего была повышена ключевая ставка: «Банк России 28 февраля повысил ключевую ставку до 20%. Эта мера сработала. Люди от снятия наличных со счетов, от эмоциональных покупок товаров и услуг возвращают средства на депозиты. Сейчас подавляющая часть снятых денежных средств уже вернулась в банки. Мера также позволила быстро стабилизировать ситуацию на валютном рынке и справиться с всплеском инфляции. Конечно, высокая ставка, мы понимаем, делает менее доступным кредит. Но это временная, вынужденная мера, именно для острой фазы кризиса. Благодаря ей мы не допускаем разгона инфляции. А это значит, что не зашкалят долгосрочные ставки. Они будут снижаться по мере снижения ключевой ставки и снижения инфляции».

О дефолте: «У России есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит».

Об опасности низкой инфляции: «Низкая инфляция — тоже плохо для экономики. Должен быть какой-то уровень, который обеспечивает возможность и интерес для производителей развивать и расширять производство».

Об осуществлении поставок в Россию: «Сейчас нашим компаниям предстоит искать новых поставщиков импортных товаров, комплектующих, сырья, а экспортерам — выходить на новые рынки сбыта. Поэтому валютные ограничения мы постоянно настраиваем. Мы видим, что ситуация динамична, она развивается. Поэтому наша главная задача — помочь тем, кто выстраивает логистические цепочки, выходит на новые рынки сбыта».

О возможностях для бизнеса: «Сейчас нужно дать бизнесу — всему бизнесу — максимальные возможности для проявления инициативы. Поэтому я вижу задачу Банка России наладить работу финансовой системы так, чтобы она отвечала потребностям бизнеса в такой ситуации. Одновременно нужно защищать людей, их доходы и сбережения, чтобы реальные доходы увеличивались, не съедались инфляцией, не обесценивались».

О платежной системе «Мир» и отечественном аналоге SWIFT: «Карты «Мир» позволяют расплачиваться в России и в странах, с которыми у нас есть соглашения, и мы дальше будем расширять географию присутствия. И, конечно, Система передачи финансовых сообщений Банка России — это внутрироссийский аналог SWIFT. К ней могут подключаться сейчас и иностранные участники, которые работают с российскими банками и компаниями».

О цифровом рубле: «Мы достаточно быстро создали прототип цифрового рубля, сейчас проводим уже тестирование с банками. В следующем году будем постепенно проводить уже пилотные расчеты, что называется, в реальной экономике с цифровым рублем».