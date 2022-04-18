Оценка запасов экономики и отказ от снижения инфляции «любыми методами»: главные заявления главы ЦБ Набиуллиной

В условиях санкций Банк России может распоряжаться примерно половиной всех своих резервов — это золото, юани и другие не подверженные санкционным рискам активы. Однако они, по заявлению Набиуллиной, «не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке».

«Что касается будущего золотовалютных резервов, наверное, пока преждевременно делать какие-то выводы. Перечень резервных валют ограничен, страны, которые выпускают такие ликвидные резервные валюты, приняли недружественные меры и заморозили наше использование. На будущее надо будет смотреть. Пока затрудняюсь с тем, чтобы дать предложения конкретно по перспективам», — отметила глава ЦБ.

Снижать инфляцию в России «любыми методами» Банк России не намерен — это помешает адаптации бизнеса. А всплеск цен, по мнению Набиуллиной, во многом будет связан с низким предложением. «Мы не будем пытаться любыми методами вернуть ее [инфляцию] ниже. Это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции. А нам обязательно нужно справиться с периодом адаптации», — заявила она.

Одновременно с этим рост инфляции не должен быть неконтролируемым, обесценивающим сбережения и доходы. «Мы будем проводить такую денежно-кредитную политику, которая вернет инфляцию к цели в разумные, обозримые сроки, но не слишком резко», — пояснила Набиуллина, отметив, что Банк России рассчитывает вернуться к целевому уровню инфляции в 4% в 2024 году.

Также Набиуллина дала оценку запасам российской экономики — запасы еще есть, но они конечны. «Период, когда экономика может жить на запасах, конечен. И уже во втором-начале третьего квартала мы войдем в период структурной трансформации, поиска новых моделей бизнеса. Как Центральный банк мы прекрасно понимаем, что этот период будет сопровождаться всплеском цен на отдельные товары. Поэтому инфляция будет выше цели. Но нужно понимать, что такое превышение инфляцией цели будет во многом связано не с высоким спросом, а именно с ограничениями на стороне предложения товаров, с низким предложением. Поэтому мы не будем пытаться любыми методами вернуть ее ниже — это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции», — заявила глава регулятора.

Кроме того, Набиуллина подвела промежуточные итоги работы Системы передачи финансовых сообщений — российского аналога SWIFT. К ней, по данным ЦБ, на сегодняшний день подключились 52 иностранные организации из 12 стран мира. «К ней могут присоединяться и уже присоединяются иностранные участники, заинтересованные в работе с российскими партнерами», — резюмировала глава Банка России.