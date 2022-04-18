Российские банки начали сокращать кешбэк из-за ограничения комиссии за прием карт

Банк России с 18 апреля по 31 августа 2022 года установил максимальное значение эквайринговых комиссий на уровне 1% за оплату картами социально значимых товаров и услуг. Размер интерчейнджа — основы эквайринговой комисии, за счет которого банки и выплачивают кешбэк, установлен регулятором на уровне 0,7% До введения ограничения тарифы находились на уровне 1,2-2,2%.

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службы российских банков, условия по программам кешбэка с 18 апреля поменяли Сбербанк, Росбанк и банк «Русский стандарт».

«Мы анонсируем изменения в программе лояльности в ближайшее время. Мы планируем, что они будут временными, после чего клиенты смогут продолжить получать свои бонусы в привычном размере», — отметили в Сбербанке, не уточнив, как именно сократится размер начисляемых бонусов «СберСпасибо».

Росбанк с 18 апреля поменял условия по программе лояльности «Можно все». Теперь на покупки из списка Банка России — продукты питания, потребительские товары (одежда, топливо, медицинские изделия, лекарственные препараты), услуги в сферах жизни, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма и перевозки пассажиров — банк будет начислять 0,5% кешбэка. Ранее размер возвратных средств варьировался от 1 до 3% в зависимости от категории.

«Русский стандарт» во время действия льготной ставки Центробанка также будет начислять 0,5% вместо 1-1,5% на категории товаров и услуг из списка регулятора. Изменения касаются программ лояльности RS Cashback, Travel, Membership Rewards, RSB Imperia Rewards, RSB World Mastercard Cash Back.

Не меняли условия программ лояльности, в том числе кешбэка, банки «Тинькофф» и «Открытие». Также на данный момент не планирует вводить изменения банк МКБ. Другие крупные банки не ответили на запросы издания.