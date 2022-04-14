Исследование: россияне в марте брали займы на непредвиденные расходы

«Доля займов на текущие потребительские нужды в марте 2022 года выросла до 22,1% по сравнению с 21,4% месяцем ранее. Еще сильнее увеличилась категория займов на непредвиденные и срочные расходы — с 15,5% в феврале до 19,9% в марте. Вместе с тем доля займов на подарки, праздники и обучение, напротив, снизилась», — говорится в результатах исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, которые публикует ТАСС.

На какие нужды россияне брали займы?

текущие потребительские нужды — 22,1%

непредвиденные и срочные расходы — 19,9%

крупные покупки — 12,6%

ремонт квартиры или дома — 10,3%

ремонт автомобиля — 7,7%

лечение — 6,3%

отдых и путешествия — 5,3%

подарки и праздники — 4,2%

образование — 3,8%

Также аналитики выяснили, на что россияне тратили деньги в марте. Чаще всего они шли на текущие потребительские нужды (22,1%), непредвиденные и срочные расходы (19,9%), крупные покупки (12,6%), ремонт квартиры или дома (10,3%), ремонт автомобиля (7,7%), лечение (6,3%), отдых и путешествия (5,3%), подарки и праздники (4,2%) и образование (3,8%).

Также в марте рост продемонстрировали займы на крупные покупки, такие как одежда, техника, электроника и мебель, на лечение, а также на отдых и путешествия.