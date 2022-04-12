Как пишет РБК со ссылкой на обзор Банка России о мошеннических операциях в 2021 году, из 13,5 миллиардов рублей, украденных с карт и счетов россиян, банкам удалось вернуть клиентам 6,8% — 920,5 миллиона рублей. Уровень возврата падает второй год подряд на фоне роста хищений. В 2020 году банки вернули клиентам 11,3% от всего объема украденных денег (1,1 миллиарда рублей), в 2019-ом — 14,6% (935,9 миллиона). Данные по другим годам регулятор не раскрывал.

Основным инструментом злоумышленников для хищения средств, по данным Банка России, осталось использование приемов и методов социальной инженерии, когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит денежные средства или раскрывает банковские сведения, позволяющие злоумышленникам совершить хищение. Доля таких операций составила в 2021 году 49,4% против 61,8% в 2020-ом.

В 2021 году количество и объем мошеннических переводов выросли на 33,8% и 38,8% соответственно год к году. Рост переводов без согласия клиентов Банк России объясняет активным развитием платежных онлайн-сервисов и ростом объема денежных переводов. Всего за предыдущий год россияне перевели друг другу более 1 триллиона рублей, используя для этого платежные карты, Систему быстрых платежей и иные электронные средства платежа. За год эта сумма увеличилась на 28%.