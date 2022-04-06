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ФНС и МВД начали отслеживать куплю-продажу иностранной валюты в Telegram и соцсетях «с рук»

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ФНС и МВД будут отслеживать куплю-продажу иностранной валюты в Telegram и соцсетях в обход банков, пишет РБК со ссылкой на налоговую службу.

Mehaniq / Shutterstock.com

В пресс-службе ФНС подтвердили, что в последнее время участились случаи незаконных валютных операций. Поэтому налоговым органам поручили обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел.

Уточняется, что купля-продажа валюты в обход банков частными лицами не подпадают под мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства, объявленный в марте.

ФНС сообщают, что покупка и продажа в обход банков ведется в Telegram-каналах и интернет-сервисах, в нынешних условиях это «несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка».

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