ФНС и МВД начали отслеживать куплю-продажу иностранной валюты в Telegram и соцсетях «с рук»

В пресс-службе ФНС подтвердили, что в последнее время участились случаи незаконных валютных операций. Поэтому налоговым органам поручили обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел.

Уточняется, что купля-продажа валюты в обход банков частными лицами не подпадают под мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства, объявленный в марте.

ФНС сообщают, что покупка и продажа в обход банков ведется в Telegram-каналах и интернет-сервисах, в нынешних условиях это «несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка».