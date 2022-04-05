Илона Маска впервые признали самым богатым человеком в мире. Рассказываем, кто еще вошел в список Forbes

Состояние миллиардера оценивается в 219 млрд долларов. Он обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса (171 млрд долларов) на 68 млрд. Основными активами Маска значатся 17% акций производства электроавтомобилей Tesla и почти 44% акций SpaceX. Еще в 2020 году Маск занимал только на 31-ю строчку ежегодного рейтинга. Тройку мировых лидеров замыкает Бернар Арно, руководитель империи LVMH. Его состояние оценивается в 158 млрд долларов.

От России в этом году в список вошли лишь 88 миллиардеров — на 35 меньше, чем годом ранее. За год суммарное состояние вошедших в глобальный список Forbes россиян сократилось на 42% с 606,2 млрд долларов до 352,8 млрд долларов.

Владимир Лисин стал богатейшим гражданином РФ, сместив с этой позиции Алексея Мордашова (пятая строчка). У лидера рейтинга и основного бенефициара Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) состояние оценивается в 18,4 млрд долларов.

На втором месте расположился президент «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием в 17,3 млрд долларов. На третьем месте — основатель Telegram Павел Дуров с 15,1 млрд долларов. Отмечается, что он стал единственным бизнесменом не из промышленного сектора, вошедшим в десятку.