Совладелец «585*Золотой» и «ЦЕХ 85» Алексей Феликсов: «Если вы хранили деньги в рублях — вы их уже потеряли»

Если речь идет о сохранение суммы в несколько миллионов, лучше потратить на то, что исчезнет. Я, например, приобрел китайскую машину. Китай не закроется, но странно бежать и покупать последнюю BMW, если потом ее невозможно будет ремонтировать. И зачем ездить на BMW по дорогам, которые будут у нас через несколько лет. Не призываю к потребительской панике, но задумайтесь о покупке высокотехнологичных товаров.

О ювелирном гиганте «585*Золотой»

Для кого-то золото — инвестиции, для меня — оборотный актив. Мой ювелирный бизнес сосредоточен внутри России: сырье местное, кадры тоже. Хотел выходить на европейские рынки и когда-нибудь это сделаю. Но проводить экспансию Европы и раньше было сложно, а сейчас просто невозможно из-за санкций и репутации нашей страны. Думаю, как использовать другие возможности роста — их не очень много, но они точно появятся.

Будем работать над собой: искать замену импортному оборудованию, подстраиваться под запросы потребителя, которые скорее всего будут меняться, увеличивать товарную сетку. Новых точек почти не будет — сберечь бы старые. Стоимость открытия увеличится пропорционально росту золота в рублях. На данный момент — примерно в 1,5 раза.