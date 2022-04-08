Совладелец «585*Золотой» и «ЦЕХ 85» Алексей Феликсов: «Если вы хранили деньги в рублях — вы их уже потеряли»

Алексей Феликсов построил ювелирную империю «585*Золотой», успешную сеть пекарен «Цех 85», сыроварню и фермерское хозяйство. Впереди — первый ресторан на Крестовском острове. Мы попросили миллиардера дать советы как бизнес-коуча: куда инвестировать, хранить ли рубли под подушкой и вообще — как жить во время новой экономической политики.
Об инвестициях в золото
Золото — это общепризнанный защитный инструмент. Заработать тут сложно. Сберечь — можно, что уже неплохо в сегодняшних реалиях. Плюс появилась опция покупки золота в банке без НДС, это снизило стоимость слитка сразу на 20%. Если бы не был ювелиром со своими ломбардами, я бы купил.
Вложения в драгметалл имеют смысл только в долгосрочной перспективе, когда вы готовы хранить слитки, не продавая, десятилетия. Вот за 20 лет золото выросла в 10 раз — чем не биткоин! А за год-два заработать не получится, глобального дефицита нет. Как, например, может быть с газом: вентиль перекрыли и цена подскочила, потому что нечем топить.
Второй вариант — вложиться в ювелирные изделия. Для этого покупают характерные вещи без камней и с минимальными вставками. Потом можно сдать в ломбард, что даже выгоднее, чем продать слиток назад в банк. В «585*Золотой» уже давно действует каталог тяжеловесных цепей: они не лежат в витрине, но могут быть доставлены в магазин в течение нескольких дней.
Хотя все еще не понимаю, почему люди с таким вниманием относятся к золоту. Наверно корни уходят к египетским фараонам. Это маркетинг длинною в тысячелетия. Почему бургундское вино такое дорогое? Потому что монахи уже 700 лет назад взращивали виноград на землях Бургундии. А сегодня бутылка из определенных участков этого региона продается за €10 000. С участка на 100 метров ниже — за €100. Вкусовая разница для знатока будет, но в целом это маркетинг.
О сохранении сбережений в рублях
Если деньги хранились в рублях, вы их уже потеряли. Раньше я бы посоветовал набить матрас наличной валютой, но купить ее сегодня означает оставить в банке — снять, приобретенное после 9 марта, нельзя. Тем не менее, это хорошая страховка на случай еще одного шока — ввода нефтяного и газового эмбарго. Пока есть надежда, что этого не случится. Мои очень серьезные партнеры даже уверены, что через 3 месяца доллар будет по 70, поэтому они сразу продали все по 110. Это скорее интуиция, а интуиция есть опыт. С другой стороны, миллионы здравомыслящих людей считали, что не будет 24-го февраля.
Можно сделать вклад под 21%. Плюсы — высокая ставка, которая нивелирует инфляцию. Трудно сказать, можно ли заработать, положив 1 000 000, а забрав 1 200 000. На эти деньги лучше электричество сжечь и помайнить биткоины. (смеется) Главное — не держать рубли под подушкой.
Если речь идет о сохранение суммы в несколько миллионов, лучше потратить на то, что исчезнет. Я, например, приобрел китайскую машину. Китай не закроется, но странно бежать и покупать последнюю BMW, если потом ее невозможно будет ремонтировать. И зачем ездить на BMW по дорогам, которые будут у нас через несколько лет. Не призываю к потребительской панике, но задумайтесь о покупке высокотехнологичных товаров.
О ювелирном гиганте «585*Золотой»
Для кого-то золото — инвестиции, для меня — оборотный актив. Мой ювелирный бизнес сосредоточен внутри России: сырье местное, кадры тоже. Хотел выходить на европейские рынки и когда-нибудь это сделаю. Но проводить экспансию Европы и раньше было сложно, а сейчас просто невозможно из-за санкций и репутации нашей страны. Думаю, как использовать другие возможности роста — их не очень много, но они точно появятся.
Будем работать над собой: искать замену импортному оборудованию, подстраиваться под запросы потребителя, которые скорее всего будут меняться, увеличивать товарную сетку. Новых точек почти не будет — сберечь бы старые. Стоимость открытия увеличится пропорционально росту золота в рублях. На данный момент — примерно в 1,5 раза.
О сети пекарен «Цех 85» и новом гастрономическом проекте
Открываю небольшой семейный ресторанчик на Крестовском. Название в секрете до тех пор, пока не зарегистрируем бренд. Будет все, что я так люблю — завтраки весь день, фермерские продукты и вино от Diletant.wine. Бренд-шеф — Кирилл Шишов, открывавший «Мари Vanna» в Лондоне и Нью-Йорке. И изюминка — ювелирная студия Feliksov Diamonds внутри.
«Цех 85» глобально перестраиваться не будет. Программу франчайзинга тоже продолжим: желающих больше, чем хороших помещений.
Цены приходится поднимать, но существенно меньше, чем рост себестоимости продуктов: ягоды и лосось выросли в несколько раз, хотя компоненты российские. Сахар пекарни получают достаточно, но мы решили увеличить запас.
Сахар — это белое золото, в которое простые люди инвестируют. Потому что они понимают, что сегодня он стоит 50, а через полгода будет 100. Это маловероятно, если экспорт будет запрещен и сахарная свекла уродится. Но у нашего человека так устроена психика: говорят, что сахар будет, значит его не будет и нужно бежать покупать.
Проблему вижу только в производстве — используем европейские печи. Сейчас не получить ни само оборудование, ни комплектующие к ним. В России тоже делают печи, но в их сборке иностранные компоненты. Итог — на данный момент все встало. Изучаем возможности замены.
О виноделии и предметах роскоши
Цена на предметы роскоши рассчитывается по формуле: евро умноженное на реальный курс, плюс коэффициент на усложнение доставки. Возможно, челноки будет ездить. Второе зависит от жесткости санкций и контроля.
О будущих поставках вина из Европы говорить рано. Если они остановятся, отечественное виноделие, безусловно, получит тот же бустер, что и сыроварение лет 8 назад. Вопрос в том, будут ли технологии.
Винтажное вино — идеальная инвестиция. Главное правильно хранить и думать над тем, как продать. Но если у тебя остались запасы, можешь неспешно попивать, раздумывая сколько стоит эта бутылка в рублях.
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