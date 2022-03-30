Чичваркин рассказал о заморозке счета в швейцарском банке

По словам Чичваркина, это его единственный замороженный счет. Предприниматель предполагает, что это может быть связано с тем, что счет был открыт на российский паспорт. Бизнесмен не стал афишировать, в каком именно банке ему заблокировали средства. Он уверен, что адвокатам удастся уладить этот вопрос. Евгений Чичваркин с 2008 года живет в Лондоне и продвигает свой ресторанный бизнес там.

О заморозке счетов также сообщили восемь состоятельных россиян. Кому-то отказывают в открытии счетов, у других блокируют карты, третьи сами опасаются выезжать из европейской страны, чтобы не проходить таможню, кто-то перешел на наличные деньги.

Как сообщает Reuters, несколько европейских юристов, которые работают с обеспеченными россиянами, говорили о повсеместном климате недоверия. Данные таких граждан тщательно изучаются независимо от их места жительства, состояния или политических взглядов.

«В настоящее время все, что является российским, токсично, а это означает, что все пытаются быть чрезвычайно осторожными с точки зрения того, что делать с российскими клиентами», — сказал адвокат.