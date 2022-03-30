«Тинькофф» списал миллионы рублей c клиентов, «обогатившихся» на обмене валют

У клиентов «Тинькофф Банка», которые в конце февраля обменивали рубли на доллары через промежуточную конвертацию в британский фунт, списали деньги. Некоторые пользователи жалуются, что баланс их счетов ушел в минус на несколько миллионов рублей, сообщает Forbes.
У пятерых клиентов задолженность составила от 1 до 29 млн рублей. На ее погашение «Тинькофф Банк» дал 25 дней. Представитель кредитной организации сказал, что «ситуация затронула несколько десятков трейдеров». Сейчас эти пользователи не могут пользоваться дистанционным банковским обслуживанием.
В письме, которое получили некоторые клиенты банка, сказано, что они воспользовались «уязвимостью в работе алгоритма расчета кросс-курсов валют и совершали многократные переводы между валютными счетами для личного неправомерного обогащения». Такие действия могут расцениваться как дестабилизирующие финансовую систему и курс национальной валюты, сказали в «Тинькофф Банк».
На скриншотах списаний в приложении банка видно, что они проводились в виде «комиссий за операцию». Представители финансовой организации отметили, что готовы защищать свои интересы в судебном порядке.
По словам одного из клиентов, размер списаний был равен прибыли от операций с валютой. А у владельцев долларовых счетов списали доллары. У других пользователей снятие денег произошло с рублевых счетов в пересчете «по самому невыгодному курсу».
Юристы считают, что клиенты могут успешно обосновать свою позицию в судебном порядке. «Тинькофф» понес убытки по собственной вине и наличия внутреннего сбоя программного обеспечения, отмечают эксперты.
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