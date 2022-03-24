Сегодня, 24 марта, Банк России возобновил торги на российском рынке акций. Он не работал почти месяц — с 28 февраля. Рассказываем, какие ценные бумаги можно будет приобрести.
Как сообщается в пресс-релизе регулятора, Банк России принял решение проводить сегодня торги на Московской Бирже 33 акциями, входящими в индекс IMOEX, в период с 9:50 до 14:00 по московскому времени. По указанным бумагам будет установлен запрет коротких продаж.
Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской биржи и отдельные акции, входящие в индекс IMOEX, будут проводиться в период с 10:00 до 14:00 по московскому времени в обычном режиме.
По остальным инструментам торги на Московской бирже пройдут в режиме, аналогичном установленному на 23 марта 2022 года. Режим работы Мосбиржи на последующие дни будет объявлен на официальном сайте Банка России позднее.
Перечень акций, торги по которым будут открыты сегодня:
- AFKS
- AFLT
- ALRS
- CBOM
- CHMF
- DSKY
- ENPG
- FEES
- GAZP
- GMKN
- HYDR
- IRAO
- LKOH
- MAGN
- MGNT
- MOEX
- MTSS
- NLMK
- NVTK
- PHOR
- PIKK
- PLZL
- ROSN
- RTKM
- RUAL
- SBER
- SBERP
- SNGS
- SNGSP
- TATN
- TATNP
- TRNFP
- VTBR
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