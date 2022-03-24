Как сообщается в пресс-релизе регулятора, Банк России принял решение проводить сегодня торги на Московской Бирже 33 акциями, входящими в индекс IMOEX, в период с 9:50 до 14:00 по московскому времени. По указанным бумагам будет установлен запрет коротких продаж.

Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской биржи и отдельные акции, входящие в индекс IMOEX, будут проводиться в период с 10:00 до 14:00 по московскому времени в обычном режиме.

По остальным инструментам торги на Московской бирже пройдут в режиме, аналогичном установленному на 23 марта 2022 года. Режим работы Мосбиржи на последующие дни будет объявлен на официальном сайте Банка России позднее.

Перечень акций, торги по которым будут открыты сегодня: