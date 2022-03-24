18+
  • Образ жизни
  • Деньги
  • News
Деньги

Центробанк возобновляет торги на российском рынке акций. Он был закрыт с 28 февраля

Поделиться:

Сегодня, 24 марта, Банк России возобновил торги на российском рынке акций. Он не работал почти месяц — с 28 февраля. Рассказываем, какие ценные бумаги можно будет приобрести.

Ultraskrip / Shutterstock.com

Как сообщается в пресс-релизе регулятора, Банк России принял решение проводить сегодня торги на Московской Бирже 33 акциями, входящими в индекс IMOEX, в период с 9:50 до 14:00 по московскому времени. По указанным бумагам будет установлен запрет коротких продаж.

Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской биржи и отдельные акции, входящие в индекс IMOEX, будут проводиться в период с 10:00 до 14:00 по московскому времени в обычном режиме.

По остальным инструментам торги на Московской бирже пройдут в режиме, аналогичном установленному на 23 марта 2022 года. Режим работы Мосбиржи на последующие дни будет объявлен на официальном сайте Банка России позднее.

Перечень акций, торги по которым будут открыты сегодня:

  • AFKS
  • AFLT
  • ALRS
  • CBOM
  • CHMF
  • DSKY
  • ENPG
  • FEES
  • GAZP
  • GMKN
  • HYDR
  • IRAO
  • LKOH
  • MAGN
  • MGNT
  • MOEX
  • MTSS
  • NLMK
  • NVTK
  • PHOR
  • PIKK
  • PLZL
  • ROSN
  • RTKM
  • RUAL
  • SBER
  • SBERP
  • SNGS
  • SNGSP
  • TATN
  • TATNP
  • TRNFP
  • VTBR
Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: