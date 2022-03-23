Срок проверки деклараций для получения налоговых вычетов в России сокращен до 15 дней

О том, что руководство ФНС разослало в налоговые инспекции внутреннее распоряжение о необходимости закрывать за 15 дней камеральные налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ, которые граждане подают для получения налоговых вычетов, пишет РБК со ссылкой на двух источников, знакомых с содержанием директивы. По их словам, сокращение срока проверки носит социальное предназначение — так россияне смогут более оперативно получить возвраты по налогам.

Нововведение касается социальных и имущественных налоговых вычетов. Раньше на проверки по первым давалось три месяца и еще месяц на перечисление возврата. По вторым с мая 2021 года на проверку отводился один месяц, еще 15 дней — на зачисление средств.

Как считают эксперты, сокращение срока проверки деклараций для получения налоговых вычетов до 15 дней может привести к нехватке трудовых ресурсов для этих функций. Раньше они могли запросить дополнительные данные, а теперь, рискуя не уложиться в сроки, будут вынуждены закрывать проверку. Принимать положительное решение о возврате в спорных ситуациях для инспекторов чревато наказанием в случае ошибки.

«Таким образом, решение об уменьшении срока камеральных проверок при всей социальной направленности этой инициативы может привести к увеличению количества досудебных споров, что вызовет дополнительное недовольство у самих налогоплательщиков», — отметил ведущий юрист практики «налоговые споры» юрфирмы «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Земченков.