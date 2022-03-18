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В офисах «билайна» можно переводить наличные в страны СНГ и дальнего зарубежья

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Мобильный оператор «билайн» в прежнем режиме продолжает оказывать услуги по мгновенному переводу денег. Их проводят в России, в странах СНГ и дальнем зарубежье, сообщили в компании.

Shutterstock.com

Переводы наличными проводят по России, в странах СНГ и дальнего зарубежья, в таких как Греция, Египет, Израиль, Китай, Турция, Литва, Сербия, Чехия, Корея, Румыния, Люксембург и другие. Это можно сделать в офисах обслуживания «билайна». Необходимо предъявить паспорт. В компании уточнили, что он может принадлежать гражданину из любой страны.

Комиссия за перевод составит от 0% до 0.99%. Это зависит от выбранного направления и условий конвертации.

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