В непростые времена особенно остро встает вопрос о том, чтобы пересмотреть свои траты. «Собака.ru» вместе со специалистами Европейского университета — деканом факультета экономики Юлией Вымятниной, научным сотрудником Екатериной Гущиной и доцентом факультета экономики Юлией Раскиной — составила чек-лист, как вести личный бюджет в условиях нестабильности.
1. Начните регулярно записывать расходы и доходы
Лучше записывать доходы и расходы по мере появления или в одно и тоже время каждый день. Удобнее всего делать это через специальные приложения, например, 1Money, CoinKeeper, Money Flow и другие. Если пользуетесь только картой, можно отслеживать бюджет в банковских приложениях на телефоне — там очень четко прописана структура расходов и доходов, категоризированная по видам.
Чтобы привычка быстрее сформировалась, придумайте, какой бонус могли бы давать себе за ведение расчетов ежедневно. Важно понимать, что она появляется не столько за 21 день, сколько от определенного количества повторений (причем для разных людей оно будет разным).
2. Формируйте категории расходов
Это необходимо делать исходя из целей ведения бюджета. Например, хотите понять, на что больше всего тратите средств и как их урезать. В таком случае можно начать с общих категорий: одежда и обувь, развлечения, продукты и хозяйственные товары, транспорт, дом и связь, медицина и прочее. В процессе ведения бюджета поймете: нужно ли еще подразделить какую-то из категорий. Если хочется посмотреть, сколько конкретно расходуете средств на определенные нужды — например, на все, что связано со здоровьем — необходимо очень аккуратно выделить это. Важно не переборщить: если продукты питания, бытовая химия и корм домашним животным покупаете в одном крупном супермаркете, идея — сидеть и разносить по разным категориям каждую позицию из длинного чека — может убить на корню попытку вести учет расходов. В таком случае проще обобщить: как вариант — объединить покупки на Ozon в один раздел.
3. Анализируйте расходы
Их необходимо анализировать в динамике — тогда будет видно, как меняются относительные доли каждой категории. Если где-то происходят слишком сильные изменения — это повод внимательно посмотреть на траты и понять, с чем они связаны. Известный популяризатор правильного подхода к статистике Ханс Рослинг в книге «Фактологичность» отмечает, что самыми подозрительными на предмет возможной ошибки или лишних трат являются крупные статьи расходов. Можно применить эту мысль к своему бюджету.
Как вариант: рассмотрите, какие траты являются обязательными (еда, выплата кредита, расходы, связанные с работой, лекарства) и дополнительными (развлечения, хобби). Дальше — подумайте, от каких необязательных расходов можно отказаться без ущерба для себя, а какую часть — оптимизировать (например, встречаться с друзьями не в баре, а дома). В отношении обязательных расходов посмотрите более пристально внутрь каждой категории: без чего легко обойтись, а что является абсолютной необходимостью. Особенно в кризисные времена не стоит экономить на здоровье, потому что в перспективе это обойдется дороже.
4. Грамотно распределяйте финансы
Из общих соображений обычно составляются три сценария планирования — реалистичный (или инерционный, если предполагается, что в целом изменений не происходит), оптимистичный и пессимистичный. С учетом наступивших реалий лучше составить пессимистичный бюджет по доходам и исходя из этого планировать расходы. В нестабильной ситуации всегда лучше иметь финансовую «подушку безопасности». Ее можно рассчитать, например, отталкиваясь от количества средств, которых хватит хотя бы на три месяца на самое необходимое (в том числе — на кредиты).
Если доход случается редко (1-2 раза в год), но достаточно крупными суммами, лучше поделить его на количество месяцев до следующего ожидаемого поступления дохода плюс один. Этот «плюс один» пойдет на непредвиденные расходы, другие части — предел трат на каждый месяц. Можно снять наличные деньги, разложить их по конвертам, заклеить и подписать на них названия месяцев — и еще один на крайний случай. И вскрывать постепенно по одному конверту и тратить из него деньги. А остальные средства — положить на депозит сроком от одного месяца в надежном крупном банке.
5. Оптимизируйте расходы
Чтобы оптимизировать траты, можно сделать следующее: от своего месячного дохода отнять то, что обязательно надо заплатить — телефон, интернет, ЖКХ, кредиты и другие траты. А затем посмотреть, сколько остается и прикинуть, какое количество средств можно потратить в неделю или в день на обеспечение жизнедеятельности — еду, транспорт, бытовую химию и предметы гигиены. Очень важно после этого постараться укладываться в эту сумму. Обращайте внимание, не превышаете ли ежедневный или еженедельный бюджет. В противном случае – необходимо понимать, что потом придется потратить меньше.
Можно расплачиваться только наличными — это более наглядно и проще контролировать траты — или/и выделить некоторую сумму на незапланированные расходы. Многим людям легче переносить режим жесткой экономии, если есть возможность делать время от времени спонтанные (но в рамках запланированного бюджета) приятные покупки.
Пользуйтесь агрегаторами скидок и кэшбеков (например, «Едадил»), изучайте тематические группы шеринга (например, «Фудшеринг», «Шеринг»), отказывайтесь от части подписок, оплачивайте штрафы через «Госуслуги», пересматривайте вопрос о налоговых вычетах — их можно получить за документально подтвержденные расходы на образование, лечение, занятия спортом, покупку жилья, выплату процентов по ипотеке и так далее.
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