Чек-лист: как вести личный бюджет в условиях нестабильности

1. Начните регулярно записывать расходы и доходы

Лучше записывать доходы и расходы по мере появления или в одно и тоже время каждый день. Удобнее всего делать это через специальные приложения, например, 1Money, CoinKeeper, Money Flow и другие. Если пользуетесь только картой, можно отслеживать бюджет в банковских приложениях на телефоне — там очень четко прописана структура расходов и доходов, категоризированная по видам.

Чтобы привычка быстрее сформировалась, придумайте, какой бонус могли бы давать себе за ведение расчетов ежедневно. Важно понимать, что она появляется не столько за 21 день, сколько от определенного количества повторений (причем для разных людей оно будет разным).