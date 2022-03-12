ЦБ: банкам временно запретили брать комиссию за выдачу валюты

Центральный банк России временно запретил банкам брать комиссию за выдачу наличной валюты физическим лицам. Такие меры будут действовать до 9 сентября, следует из сообщения на официальном сайте ЦБ.
«Совет директоров… принял решение запретить банкам до 9 сентября 2022 года взимать комиссию с физических лиц при выдаче им долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте (вне зависимости от валюты счета или вклада), а также запретил брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США, если эта конвертация проводилась для последующей выдачи наличных долларов США», — говорится в сообщении ЦБ.
Кроме того, теперь банки обязаны вернуть своим клиентам комиссии, которые они получили при выдаче наличной валюты. Ее могут зачислить на банковский счет или выдать наличными.
Напомним, ранее Банк России установил временное ограничение на выдачу наличной валюты со вкладов и счетов россиян. Оно будет действовать до сентября 2022 года.
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