ЦБ: банкам временно запретили брать комиссию за выдачу валюты

«Совет директоров… принял решение запретить банкам до 9 сентября 2022 года взимать комиссию с физических лиц при выдаче им долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте (вне зависимости от валюты счета или вклада), а также запретил брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США, если эта конвертация проводилась для последующей выдачи наличных долларов США», — говорится в сообщении ЦБ.

Кроме того, теперь банки обязаны вернуть своим клиентам комиссии, которые они получили при выдаче наличной валюты. Ее могут зачислить на банковский счет или выдать наличными.