Санкт-Петербургская биржа возобновит торги в основном режиме 9 марта

Как отмечают в пресс-службе биржи, торги стартуют в 17:00 9 марта. Несмотря на возобновление, не будут проводиться торги в режиме основных торгов следующими инструментами:

еврооблигациями;

ценными бумагами с расчетами в евро;

ценными бумагами компаний из стран СНГ;

ценными бумагами компаний с листингом на LSE;

ценными бумагами российских компаний;

ценными бумагами компаний с листингом в США: Yandex (SPB: YNDX), VEON (SPB: VEON), Mobile TeleSystems (SPB: MBT), Ozon (SPB: OZON), Cian (SPB: CIAN), HeadHunter (SPB: HHR) и Nexters (SPB: GDEV).

Старт торгов не ранее 17:00 по московскому связан с началом основных торгов на международных площадках. В это время для инвесторов и участников торгов на Санкт-Петербургской бирже действует период с дополнительной ликвидностью, основанный на сервисе исполнения сделок по наилучшим ценам международного рынка и в любом объеме.

В течение торгового дня 9 марта может быть увеличено количество случаев автоматического снятия заявок с указанием дополнительной ликвидности в связи с тем, что в отношении некоторых ценных бумаг, права на которые учитываются в иностранных организациях, может наблюдаться невозможность осуществления переводов между данными иностранными учетными институтами.