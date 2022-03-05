Госдума отменила налог в 20% на покупку золота в слитках. В Минфине его назвали альтернативой скупке валют

Инвестиционное золото — это металл 999 пробы. По закону его запрещено использовать для производства ювелирных изделий. В банках можно купить слитки от грамма до килограмма.

В пояснительной записке к закону сказано, что «действующая система налогообложения является основным препятствием для использования драгоценных металлов в качестве инструмента инвестирования и дедолларизации экономики».

Документ поддержали в Минфине. Как отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, что хоть курс золота и подвержен колебаниям, в долгосрочной перспективе это выгодное вложение.

«На фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов. Американская валюта более волатильна, подвержена разного рода рискам. Из-за этого она не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам», — сообщил Силуанов.