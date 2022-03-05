Госдума отменила налог в 20% на покупку золота в слитках. В Минфине его назвали альтернативой скупке валют

Госдума приняла закон об отмене НДС в 20% на драгоценные металлы в слитках. Этот налог необходимо было заплатить при покупке инвестиционного драгоценного металла, который не возвращался при обратной продаже банкам. Власти считают, что золото сможет потеснить валюту в накоплениях россиян.
Инвестиционное золото — это металл 999 пробы. По закону его запрещено использовать для производства ювелирных изделий. В банках можно купить слитки от грамма до килограмма.
В пояснительной записке к закону сказано, что «действующая система налогообложения является основным препятствием для использования драгоценных металлов в качестве инструмента инвестирования и дедолларизации экономики».
Документ поддержали в Минфине. Как отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, что хоть курс золота и подвержен колебаниям, в долгосрочной перспективе это выгодное вложение.
«На фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов. Американская валюта более волатильна, подвержена разного рода рискам. Из-за этого она не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам», — сообщил Силуанов.
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