ЦБ России порекомендовал кредиторам не выселять должников до конца 2022 года

Центробанк РФ рекомендовал кредиторам временно приостановить процедуру принудительного выселения должников. Регулятор считает, что их не стоит выселять до конца 2022 года, пишет РИА Новости.
Совет ЦБ касается кредитных и микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных, а также жилищных накопительных кооперативов. По мнению Центробанка, эта мера должна помочь устойчивости кредиторов в условиях введенных Западом ограничений.
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