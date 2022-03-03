ЦБ России порекомендовал кредиторам не выселять должников до конца 2022 года

Совет ЦБ касается кредитных и микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных, а также жилищных накопительных кооперативов. По мнению Центробанка, эта мера должна помочь устойчивости кредиторов в условиях введенных Западом ограничений.