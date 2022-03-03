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ЦБ России порекомендовал кредиторам не выселять должников до конца 2022 года

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Центробанк РФ рекомендовал кредиторам временно приостановить процедуру принудительного выселения должников. Регулятор считает, что их не стоит выселять до конца 2022 года, пишет РИА Новости.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Совет ЦБ касается кредитных и микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных, а также жилищных накопительных кооперативов. По мнению Центробанка, эта мера должна помочь устойчивости кредиторов в условиях введенных Западом ограничений.

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