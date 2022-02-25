Пользователи сообщают о сбоях в работе ВТБ, «Сбера» и других банков

Официально «Сбербанк» заявляет о том, что «все его системы и офисы работают в штатном режиме», а «клиентам — физическим и юридическим лицам — доступны их средства в полном объеме».

На сайте ВТБ появился специальный раздел «Важная информация для клиентов». Внутри сообщается о том, что «снятие в банкоматах ограничено только стандартными лимитами по карте», «переводы внутри ВТБ и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте», при этом «из-за введения санкций использование карт Visa и Mastercard за границей невозможно».

Кроме того, из-за введения санкций использование карты за границей и оплата по картам ВТБ на зарубежных сайтах на текущий момент недоступны. Также в банке рекомендуют использовать пластиковые карты ВТБ для проведения транзакций в любых торговых точках, в которых пользователи привыкли совершать транзакции с помощью этих сервисов.