Пользователи сообщают о сбоях в работе ВТБ, «Сбера» и других банков. Чаще всего они сталкиваются с проблемами при переводе средств, а также с нестабильной работой онлайн-банкинга.
По данным сервиса Downdetector, крупный сбой в работе ВТБ произошел около 13:00. Самые частые проблемы, с которыми сталкиваются пользователи — перевод средств (48%), невозможности войти в мобильное приложение (33%), а также проблемы с мобильным банкингом (19%).
Проблемы у «Сбербанка» начались около 12:30. Чаще всего пользователи не могут осуществить перевод средств (42%), воспользоваться онлайн-банкингом (31%), а также войти в мобильное приложение (27%).
Сбои в работе «Райффайзен-банка» происходят волнами. Первая была зафиксирована в 11:43, вторая — в 12:28, третья началась в 13:13 и, по данным Downdetector, продолжается до сих пор. Пользователи сталкиваются с проблемами в мобильном банкинге (47%), а также с невозможностью войти в приложение (29%).
Пользователи «Альфа-банка» сталкиваются с немногочисленными проблемами, чаще всего они связаны с мобильным банкингом (49%). Аналогичная ситуация с банком «Тинькофф».
Официально «Сбербанк» заявляет о том, что «все его системы и офисы работают в штатном режиме», а «клиентам — физическим и юридическим лицам — доступны их средства в полном объеме».
На сайте ВТБ появился специальный раздел «Важная информация для клиентов». Внутри сообщается о том, что «снятие в банкоматах ограничено только стандартными лимитами по карте», «переводы внутри ВТБ и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте», при этом «из-за введения санкций использование карт Visa и Mastercard за границей невозможно».
Кроме того, из-за введения санкций использование карты за границей и оплата по картам ВТБ на зарубежных сайтах на текущий момент недоступны. Также в банке рекомендуют использовать пластиковые карты ВТБ для проведения транзакций в любых торговых точках, в которых пользователи привыкли совершать транзакции с помощью этих сервисов.
Напомним, рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о начале «специальной военной операции» на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны.
В 12 городах на юге России приостановлена работа аэропортов. Они будут закрыты вплоть до 2 марта. Взамен РЖД запускает дополнительные поезда, в свою очередь авиакомпании вернут средства всем пассажирам отмененных рейсов. По подсчетами Ростуризма, в регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находятся порядка 150 тысяч туристов.
США ввели новые санкции против России — в «черный» список попали ВТБ, «Сбербанк» и «Газпромбанк». В свою очередь Великобритания заморозила все активы ВТБ и наложила санкции на «Аэрофлот», в ответ Росавиация запретила полеты британских самолетов над Россией. Кроме того, обвал рынка российских акций в день объявления «специальной военной операции» на востоке Украины стал рекордным.
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