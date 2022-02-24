ВТБ рекомендовал клиентам-юрлицам воздержаться от проведения операций в долларах и евро

«Для минимизации рисков в сложившейся обстановке рекомендуем вам временно воздержаться от проведения любых операций и расчетов в долларах США и евро в рамках обслуживания вашей организации в банке ВТБ. При проведении расчетов в других валютах просим исключить участие любых финансовых учреждений и лиц, находящихся на территории США и Европейского союза (ЕС) или на иных основаниях считающихся осуществляющими деятельность в США/ЕС, а также их дочерних структур», — сказано в обращении.

В банке отметили, что клиенты могут проводить любые операции и пользоваться сервисами без ограничений. В ВТБ заверили, что были приняты все необходимые меры, чтобы все продукты и системы оставались доступными.

Акции крупнейших российских банков показывают стремительное падение на фоне нестабильной ситуации на Донбассе. На Московской бирже 25 февраля стоимость акций TCS Group упали на 50%, Сбербанка — на 48%, ВТБ — на 44%.