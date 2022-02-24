Курс доллара достиг почти 90 рублей, евро — превысил 100

К 09:00 курс доллара вырос почти до 90 рублей, евро — превысил 100. Российский рубль резко упал на межбанковском рынке.
Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные финансовой группы «Финам», доллар США вырос почти до 90 рублей (максимальный курс был зафиксирован на уровне 89,99 рубля), евро — почти до 101 рубля (максимум к 8:50 — 100,96 рубля).
«Сбербанк» на фоне падения биржевого курса рубля предлагает конверсию из рублей в евро по 115,84 рубля, из рубля в доллары по 101,8 рубля.
Утром 24 февраля Московская биржа, а также Санкт-Петербургская биржа приостановили биржевые торги валютой. Торги на всех рынках приостановлены, о возобновлении будет сообщено дополнительно», — говорилось в сообщении Мосбиржи. Курс доллара на момент приостановки торгов составлял 84,075 рубля, евро — 95,2425.
UDP: Валютные курсы продолжают оставаться нестабильными. По состоянию на 09:20, доллар оценивается в 88,111 рубля, евро — 99,184.
Напомним, сегодня утром, примерно в 05:45 24 февраля, президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о начале «специальной военной операции» на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны.
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