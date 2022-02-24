Курс доллара достиг почти 90 рублей, евро — превысил 100

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные финансовой группы «Финам», доллар США вырос почти до 90 рублей (максимальный курс был зафиксирован на уровне 89,99 рубля), евро — почти до 101 рубля (максимум к 8:50 — 100,96 рубля).

«Сбербанк» на фоне падения биржевого курса рубля предлагает конверсию из рублей в евро по 115,84 рубля, из рубля в доллары по 101,8 рубля.

Утром 24 февраля Московская биржа, а также Санкт-Петербургская биржа приостановили биржевые торги валютой. Торги на всех рынках приостановлены, о возобновлении будет сообщено дополнительно», — говорилось в сообщении Мосбиржи. Курс доллара на момент приостановки торгов составлял 84,075 рубля, евро — 95,2425.

UDP: Валютные курсы продолжают оставаться нестабильными. По состоянию на 09:20, доллар оценивается в 88,111 рубля, евро — 99,184.

Напомним, сегодня утром, примерно в 05:45 24 февраля, президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о начале «специальной военной операции» на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны.