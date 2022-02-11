WebMoney приостановила все операции по российским счетам из-за отзыва лицензии у расчетного банка

Как сказано в сообщении ЦБ, у банка фиксировали нарушения федерального законодательства, регулирующего банковскую деятельность. Из-за этого в отношении ККБ вводили ограничения на осуществление отдельных операций. Помимо этого, банк неоднократно нарушал закон по противодействию отмывания доходов.

«Банк фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банком не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — сообщает ЦБ.

Клиенты ККБ получат обратно вклады с процентами через «Агентство по страхованию вкладов». Но в сумме не более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика. В банке назначена временная администрация до назначения ликвидатора или конкурсного управляющего.