«Сбер» планирует выкупить сеть магазинов одежды «Стокманн»

Его подпишут после комплексной инвестиционной проверки, получения корпоративного одобрения и согласования ФАС. Сообщается, что «Стокманн» станет частью системы маркетплейса «Сбермегамаркет».

«Объединение экспертизы компаний позволит усилить позиции Сбера в индустрии электронной коммерции, кратно увеличить долю GMV fashion от общего оборота ecom-сервисов экосистемы, а также реализовать ряд новых возможностей для развития сегмента», — сказано в сообщении банка.

Для «Сбермегамаркета» сегмент, в котором работает «Стокманн», один из приоритетных и быстрорастущих на рынке. Как рассказал генеральный директор сервиса Соломон Кунин, партнерство поможет расширить ассортимент на площадке за счет брендов в среднеценовом и премиальном сегментах и «откроет широкий спектр новых возможностей для мультиканальных продаж».

Условия сделки не разглашаются. Но по предварительным данным экспертов, учитывая чистый убыток и долговые обязательства «Стокманна», «Сбер» заплатит за бизнес ритейлера около 1-1,5 млрд рублей.