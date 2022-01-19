Российские сотовые операторы хотят поднять стоимость архивных тарифов

У «Билайна» цены вырастут на 10%. МТС еще в начале января, что архивные тарифы подорожают на 60 рублей при сохранении текущих услуг. При этом клиенты оператора смогут сменить тариф на новый в любой момент.

В МТС рост цен объясняют увеличением затрат на содержание и строительство сетей и необходимостью исполнения «пакета Яровой» по хранению данных. В «Вымпелкоме» пообещали предоставить дополнительные бонусы или предложат сменить тарифный план. В Tele2 и «Мегафон» не прокомментировали ситуацию.

Аналитики же говорят, что повышение цен на тарифы толкает абонентов к переходу на актуальные тарифы, а также операторам невыгодны архивные тарифы из-за издержек и небольшого количества клиентов, которые их используют.