Российские сотовые операторы хотят поднять стоимость архивных тарифов

Три крупных сотовых российских оператора анонсировали повышение цен на архивные тарифы. Среди них «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «Мегафон» и Tele2 пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В начале января о росте цен сообщал МТС.
У «Билайна» цены вырастут на 10%. МТС еще в начале января, что архивные тарифы подорожают на 60 рублей при сохранении текущих услуг. При этом клиенты оператора смогут сменить тариф на новый в любой момент.
В МТС рост цен объясняют увеличением затрат на содержание и строительство сетей и необходимостью исполнения «пакета Яровой» по хранению данных. В «Вымпелкоме» пообещали предоставить дополнительные бонусы или предложат сменить тарифный план. В Tele2 и «Мегафон» не прокомментировали ситуацию.
Аналитики же говорят, что повышение цен на тарифы толкает абонентов к переходу на актуальные тарифы, а также операторам невыгодны архивные тарифы из-за издержек и небольшого количества клиентов, которые их используют.
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