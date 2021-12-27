Центробанк начнет запрашивать данные обо всех денежных переводах между россиянами

В новой форме отчетности, которую Банк России разослал кредитным организациям, прописано требование предоставлять регулятору информацию обо всех p2p-транзакциях, от физлица физлицу, — в том числе персональные данные отправителей и получателей средств. По данным РБК, новые правила вступят в силу с января 2022 года.

По словам представителя Центробанка, основная цель введения новых форм отчетности — оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах. Использоваться они будут для анализа рынка как в целом по стране, так и в территориальном разрезе и для формирования статистических показателей.

Вот какие данные о переводах будет запрашивать Банк России:

с карты на карту;

со счета на счет;

с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;

со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;

платежи через Систему быстрых платежей;

трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;

переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;

переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;

переводы через системы денежных переводов — Western Union, CONTACT и другие.

Отчеты по каждой операции должны содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, выпускаемый кредитной организацией уникальный ID клиента, назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и другие. Отчитываться должны будут банки-эмитенты, банки-эквайеры, банки, предоставляющие интернет-сервисы для p2p-переводов, а также магазины и юридические лица, если они предоставляют онлайн-сервисы по переводам, и другие организации.