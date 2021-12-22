Скончался основатель «Билайна» Дмитрий Зимин

Его сын рассказал, что Зимин-старший последние месяцы тяжело болел, а смерть его настигла в Швейцарии.

«Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением», — сообщил Борис Зимин.

Дмитрий Зимин родился в Москве, получал образование на факультете радиоэлектроники летательных аппаратов Московского авиационного института. После его пригласили работать в Радиотехнический институт Академии наук СССР.

В 1992 году основал сотовую компанию «Вымпелком-Коммуникации» и занял пост президента и генерального директора. Затем через 10 лет был создан благотворительный фонд поддержки фундаментальной науки «Династия», который в 2015 году внеси в реестр НКО-иноагентов. Также Зимин выступал соучредителем премии «Просветитель».