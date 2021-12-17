Каждый пятый россиянин (20%) собирается потратить премию по итогам года на погашение кредитов и возвращение долгов. «Хочется войти в Новый год без финансовых обременений», «Любые свободные средства направляем на погашение ипотеки», — комментируют они. 12% собираются инвестировать «тринадцатую» зарплату или добавить ее к своим накоплениям. На путешествия и на семью потратятся по 11% респондентов. Об этом говорят результаты исследования сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».

Каждый десятый (10%) на новогоднюю премию купит подарки родным и близким. На ремонт, благоустройство, новую мебель и прочие крупные бытовые потребности направят средства 7% россиян. 6% потратят премию на текущие нужды — покупку продуктов, детских вещей, оплату жилищно-коммунальных услуг. По 3% опрошенных пустят деньги на свое обучение и на себя любимых. Инвестируют «тринадцатую» зарплату и тратят ее на семью чаще мужчины. Тех, кто вкладывает годовой бонус в путешествия, подарки и себя, больше среди женщин.

Покупку гаджета запланировали 2% россиян, бытовой техники и деликатесов к праздникам — по 1%. Другие планы на премию у 9% россиян: они направят средства на благотворительность, лечение, покупку машины, одежды, спортинвентаря и других товаров.

«По сравнению с прошлым годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, стало больше россиян, которые собираются направить «тринадцатую» зарплату на оплату кредитов и возвращение долгов. Кроме того, респонденты стали чаще откладывать премию или инвестировать ее, тратить на семью и текущие нужды. Напротив, число тех, кто собирается потратить годовые бонусы на путешествие, подарки, ремонт, обучение и вкусности несколько снизилось», — отмечают аналитики сервиса.