Как одолжить деньги и не забыть о них? «Сбербанк» запустил сервис «Дать в долг»

Сервис «Дать в долг» доступен в приложении «Сбербанк Онлайн». Чтобы им воспользоваться, нужно зайти в «Диалоги» и выбрать чат с человеком, которому планируется перевод денег, нажать на «+» и выбрать новую категорию «Дать в долг». Затем нужно указать сумму и дату возврата. После перевода получателю придет уведомление, а в чате появится возможность отслеживать возврат долга.

Когда приблизится дата возврата денег, должник получит уведомление с напоминанием, что через несколько дней нужно будет вернуть долг. Все расчеты пользователь производит полностью самостоятельно — приложение не списывает деньги со счета, а только деликатно напоминает человеку, что пора бы вернуть долг.

«У нас получился сервис, который помогает не забыть об одолженной сумме. Помимо напоминаний, упрощается сама переписка по вопросу переведенных денег, становится намного проще и одолжить кому-то нужную сумму, и вовремя вернуть долг», — считает вице-президент и директор «Цифровой платформы» «Сбербанка» Алексей Круглов.